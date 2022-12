Caso Thiago Rodrigues ganha desdobramento e PC investiga se ator mentiu

Briga —- O ator se envolveu em uma discussão com um casal ainda dentro da festa no Jockey Club, e na ocasião foi expulso da área VIP do local.

À polícia, o ator afirmou não lembrar do que aconteceu e que não afirmou ter sido espancado por assaltantes, mas que a sensação era que tinha sido espancado por cinco. Ele tinha ainda pertences, como mochila, carteira e cordão, mas perdeu o celular, que agora está sendo procurado para avançar nas investigações e descobrir se ele mentiu ou estava apenas esquecido no depoimento.

