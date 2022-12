Casal que socorreu ator Thiago Rodrigues relata o que aconteceu

O casal que socorreu Thiago Rodrigues afirmou que o ator caiu de uma barraca de uma feira na praça Santos Dumont. Inicialmente havia saído na mídia que ele tinha sido espancado durante um assalto, no entanto, o caso ganhou uma reviravolta nesta semana.

“Ele estava sentado em uma barraca com o corpo emborcado. Dormindo, dormindo”, disse o comerciante em entrevista à CNN Brasil que presenciou quando o ator caiu e bateu a cabeça no chão. O homem estava acompanhado da esposa que não reconheceu o ator.

EXCLUSIVO: encontramos o casal que socorreu o ator Thiago Rodrigues no último domingo. Eles contaram que o ator caiu sozinho! Isso deve por fim à investigação sobre um suposto roubo aberta pela 15ª DP, na Gávea. Sem crime não há motivo pra inquérito policial. Veja a entrevista: pic.twitter.com/XSyjSGHmoP — Pedro Duran (@pedromeletti) December 18, 2022

“Quando eu vi a cabeça dele toda aberta, ensanguentada, falei assim: ‘Pô, vamos para o hospital eu te levo’, ele disse: ‘não, não, tá tranquilo’. Eu cheguei a pegar meu celular para pedir o Uber, aí ele disse: ‘não, eu pego um táxi ali’. Tem um senhor que fica em um ponto, que a gente vê sempre, então eu disse: ‘pega ali com aquele senhor que é de confiança. Aí ele disse que pegar. No chão tinha a carteira dele com vários cartões de crédito e a mochila dele estava toda aberta. Eu peguei a carteira e coloquei dentro da mochila dele. Aí depois ele tava mais calminho, meu marido pegou água. Aí eu falei: ‘cara, você tá todo ensanguentado não vão querer te levar’. Ele pegou o boné colocou para esconder o ferimento, isso foi bem claro, pra esconder, foi embora e pegou o táxi”, relatou a testemunha.

Na noite de ontem (18), a reportagem do Domingo Espetacular um vídeo do ator no local e o momento da queda. Para a polícia, a única dúvida que resta é se o celular do ex-global foi furtado depois da queda ou se ele perdeu o aparelho, pois ainda não apresentou o telefone às autoridades. A mochila com a carteira do ator e outros pertences não foram levados.