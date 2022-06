Casal Ane e Pelanza quebram regras e DR é suspensa no Power Couple

A RecordTV comunicou os casais do "Power Couple 6", na madrugada de hoje, que a votação da 5ª DR do reality show foi cancelada. A emissora optou pelo encerramento da berlinda em virtude de Anne Duarte, que é casal power com Pe Lanza, ter cochichado no ouvido de Karol Menezes durante a votação e ter gerado dúvida se compartilhou a informação de como poderia interferir no jogo.

Amores, está na hora de vocês saberem de uma coisa que o pessoal de casa já sabe. A votação dessa DR foi suspensa. Um tempo atrás, eu disse para vocês o seguinte: 'sempre que a produção identificar algo que prejudique a dinâmica do jogo ou que deixe alguma dúvida nesse sentido, nós iremos rever o acontecido e informar para vocês e o público imediatamente, certo? Então, na votação de ontem, foi detectada algo que infringiu uma regra básica para quem acessa o hall dos poderes. Para deixar claro, eu vou dividir essa cena para todos entenderem.

Em seguida, a RecordTV mostrou um vídeo de Anne Duarte tendo uma conversa com o marido, o cantor Pe Lanza, sobre qual casal iriam anular todos os votos graças aos poderes do casal power. "K (Karol) e M (Mussunzinho), vão em B (Brenda) e M (Matheus). L (Lu) e H (Hadad), devem ir em E (Eliza) e H (Hadballa)", declarou Anne. "E aí?", indagou o Pe Lanza. "Se a gente tirar do E (Eliza) e H (Hadballa), a gente manda B (Brenda) e M (Matheus)", explicou a influencer. "Você quer fazer isso?", perguntou o músico. "Não sei", afirmou ela. "Então pensa", pediu ele.