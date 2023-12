Casa da Barra: Influencer amazonense é expulso após briga com Babal Guimarães

O influencer amazonense Eddu Oliver foi expulso da Casa da Barra, reality de Carlinhos Maia, após se envolver em uma briga com Babal Guimarães, cunhado do humorista na noite desta quinta-feira (30).

Carlinhos interrompeu a festa e expulsou os dois do local. Em uma live de um dos convidados mostra o momento que os seguranças se aproximam de Babal, mas não é possível saber como o desentendimento iniciou.

momento que os seguranças tiram o Babal. pic.twitter.com/17gMWQtL4F — CoinDesk (@CaroManfredinii) December 1, 2023

Eddu comentou brevemente a situação na rede social. "Rapazeada, eu não fiz nada com ninguém. Podem puxar as câmeras e o que quiserem. Babal me escorou do nada na festa me dando testada. Pessoas viram o que rolou", escreveu o amazonense.

Já Babal deu outra versão da história. “Da mesma forma que ele me pediu para olhar as câmeras, podem ver todas as imagens que vão ver apenas que eu e ele estávamos pulando e esbarramos um no outro", afirmou o irmão de Lucas Guimarães. “Não houve nenhum tipo de agressão e a Graci não estava nesse meio. Mas, como sempre… tudo sobra para mim".