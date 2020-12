Carlos Nascimento é dispensado do SBT após 14 anos

Carlos Nascimento não teve o contrato renovado com o SBT e deixa a emissora após 14 anos. A informação foi antecipada pelo colunista Mauricio Stycer, do UOL. O jornalista de 65 anos estava afastado dos estúdios devido a pertencer ao grupo de risco do novo coronavírus.

De acordo com o SBT, a decisão foi tomada em comum acordo. O jornalista estava desde 2016 na emissora após sair da Band. Com a saída de Nascimento, o SBT perdeu seu último âncora veterano.

O jornalista já trabalhou na Globo, Record e Cultura, comandou os programas Jornal do SBT, SBT São Paulo e um programa de entretenimento chamado 'O Maior Brasileiro de Todos os Tempos', em 2012.