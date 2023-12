Carlinhos Maia desabafa sobre briga com Luísa Sonza e aponta fala tendenciosa em documentário; vídeo

Na época, a briga veio à tona após Whindersson, em meio a uma depressão, desistir de ser padrinho de casamento do colega, em 2019. Carlinhos ficou chateado que a situação repercutiu mais do que a própria festa.

No Instagram neste sábado (16), Carlinhos explicou o seu lado na situação e disse que Luísa também errou com palavras pesadas sobre ele na época, chegando a dizer "eu não vou deixar esse cara matar o meu marido" ao se referir sobre Carlinhos.

Carlinhos Maia voltou a falar sobre a briga com Luísa Sonza e Whindersson Nunes, que foi ressuscitada no documentário que estreou nesta semana na Netflix, sobre a vida da cantora. Ele apontou que Luísa teve uma fala tendenciosa na produção.

Após repercussão do documentário de Luísa Sonza, Carlinhos Maia fez uma live neste sábado (16), para dizer que eles estão resolvidos, mas apontou que uma das falas usadas na série teria sido tendeciosa. Momentos depois, a cantora abriu uma live no Instagram, e Carlinhos… pic.twitter.com/1iiHQzI0nR

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.