Cantora Walkyria Santos clama por ‘Lei Lucas Santos’ após morte do filho por comentários de ódio

Em luto pela morte do filho Lucas, de 16 anos, Walkyria Santos usou as redes sociais pedir apoio na aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados que criminaliza a prática de comentários de ódio contra crianças e adolescentes na internet.

Segundo Walkyria, Lucas tirou a própria vida após receber ataques na internet devido a um vídeo postado por ele no TikTok, em que brincava fingindo que iria dar um beijo nos amigos. O caso repercutiu nas redes sociais, com famosos pedindo o fim de comentários de ódio e críticas pesadas na internet.

A cantora publicou um vídeo pedindo apoio popular pela apresentação da Lei Lucas Santos: “A minha vida mudou e trouxe mais uma batalha. Ontem foi apresentado em Brasília um projeto de lei que busca criminalizar e punir quem faz comentários de ódio na Internet. Essa lei carregará o nome do meu filho, Lucas Santos. As pessoas não podem se esconder por trás da tela de um celular, disseminarem o ódio e ficar por isso mesmo. Eu e toda a minha família não vamos parar. Precisamos mudar, precisamos de leis, para que mais nenhuma vida seja perdida. A morte do meu filho não pode passar em branco.", começou.

"Agora eu preciso do apoio de cada um de vocês para que essa lei seja aprovada e possamos salvar vidas. Demonstre seu apoio a essa causa publicando uma foto como essa minha. A mão com sinal de pare e ao mesmo tempo fazendo um L, para que parem de fazer o que fizeram com meu filho. A imagem para ser utilizada no celular estará em meu stories. Comentem onde vocês puderem para que essa lei seja aprovada. Eu vou lutar até o fim! #LeiLucasSantosJá”, escreveu.

Um vídeo gravado pelo garoto mostrava que ele temia a repercussão do vídeo e que estava com medo que a tia o repreendesse por ter brincado que iria beijar outros garotos. “Minha tia vai me matar”, disse o menino, justificando que era heterossexual.

Walkyria defendeu a irmã, afirmando que Lucas tinha o costume de dizer que tinha medo da tia, mas que era brincadeira, e que ele na verdade se afetou pelos comentários de ódio que recebeu na internet.