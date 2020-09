Cantora Vanusa é internada em estado crítico

A cantora Vanusa está internada com problemas respiratórios, desde segunda-feira (7), em um hospital público de São Paulo. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a dona do hit 'Manhãs de Setembro' está em estado crítico, sem os dentes e com escaras (feridas) ao redor do corpo.

A suspeita é que a cantora esteja com pneumonia. Há mais de três anos a cantora vem enfrentando o Alzheimer.

O filho da cantora, em sua rede social, comunicou que a mãe foi hospitalizada por problemas respiratórios e retenção de líquidos por não conseguir ir ao banheiro. Na publicação ele diz que o estado de saúde da mãe é estável, mas que ela precisará continuar internada por conta dos antibióticos aplicados via subcutânea.