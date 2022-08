Cantora morre aos 20 anos em acidente de carro com namorado; veja quem era

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Monielly Beatriz Santos Vieira, 20, e o namorado dela, Roni Luiz da Silva, 25, morreram em um acidente envolvendo o carro que eles estavam e um caminhão canavieiro, em Valentim Gentil, interior de São Paulo, na noite de segunda-feira (22).

Segundo a Polícia Civil, Monielly estava no carro dirigido pelo namorado. Eles seguiam pela vicinal quando o veículo bateu na lateral de um caminhão. A cantora e o namorado ficaram presos nas ferragens e morreram no local.

Natural de Votuporanga, também no interior paulista, Monielly Beatriz, era cantora desde 2017 e gostava de fazer cover de músicas sertanejas. Nas redes sociais, a jovem aparecia cantando Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, dentre outros fenômenos do gênero musical.

Monielly era vocalista do grupo Bonde do Barão, havia cinco anos, e tinha saído da banda no mês passado para investir na carreira solo e também focar na vida pessoal.

À frente do grupo, Monielly se apresentou em casas noturnas e em dezenas de rodeios no interior do estado. Além de abrir shows de duplas famosas como Munhoz e Mariano e Rio Negro e Solimões.

Nas redes sociais, a banda emitiu uma nota lamentando a morte da cantora.

"Luto! Hoje nossa Mony, amiga e parceira de tampo tempo foi brilhar e soltar sua voz no céu, ela havia se desligado da banda em julho, mas continuava e continuará sempre em nossos corações", escreveu o perfil no Instagram.

Monielly também tinha um canal no Youtube com pouco menos de 200 inscritos, mas fez sucesso ao lançar a música autoral "Roda Gigante", em 2018, que atingiu mais de 3,5 mil visualizações.

No início de agosto, a cantora começou a desenvolver o seu lado como empreendedora e inaugurou a sua loja de estofados, onde vendia peças sob medida, além de realizar reformas "em geral".

O velório da cantora foi realizado na tarde de ontem no velório municipal de Votuporanga. Já o velório de Rony foi em Valentim Gentil.