Cantora grávida do Now United cai durante coreografia de show em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabina Hidalgo, uma das integrantes do grupo pop Now United, caiu durante coreografia no show deles no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado (19). A artista está grávida, e a queda paralisou o público na arquibancada.

Os passos chegaram a ser adaptados para que a coreografia ficasse mais leve para Hidalgo, mas um dos integrantes, o filipino Bailey May, acabou deixando ela cair durante a segunda música da noite, "Come Together".

A artista mexicana saiu do palco na hora do acidente e retornou em alguns minutos. Ela segue, no entanto, fazendo algumas saídas durante as apresentações do grupo. Já May colocou uma espécie de atadura no braço direito após a queda.

A banda com 15 integrantes de 15 países diferentes —um número maior do que a idade da maioria dos fãs— faz três shows na capital paulista neste fim de semana antes de seguir viagem para Brasília, Rio de Janeiro e Recife.

O Now United é a aposta do produtor britânico Simon Fuller, que criou as Spice Girls e descobriu Amy Winehouse, para a geração alpha, aquela que nasceu a partir dos anos 2010 e chama de "cringe" os millennials, nascidos nos anos 1980 e 1990.

Prestes a completar cinco anos, o Now United nunca lançou um álbum nem conseguiu emplacar nas paradas nenhuma de suas dezenas de músicas, mas o show mostra que talvez isso não seja tão importante.