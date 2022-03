Brothers suspeitam que Arthur trapaceou em sorteio da prova do anjo

Logo depois, Laís saiu do local e foi conversar com Gustavo, contando ao brother que achava que Eli havia ido no confessionário pedir revisão das imagens do ator no sorteio.

O primeiro a levantar suspeita foi Eli, que durante conversa na academia com Laís, Lina e Jessilane, disse que Arthur pode ter olhado os nomes da urna na hora do sorteio, que acabou eliminando Eli, Lina e Jessi da prova.

Eliezer e Gustavo estão suspeitando que Arthur Aguiar tenha trapaceado durante o sorteio da prova do anjo, que ocorreu neste sábado (19), e terminou com Lucas sendo o ganhador.

