Cantor Spinardi, do Haikaiss, chama jovem para subir ao palco e o agride com socos

O cantor Spinardi, do Haikaiss, agridiu com vários socos um estudante que chamou para subir ao palco durante um show na madrugada deste sábado (26), em São Carlos, em São Paulo.

ATENÇÃO: Fã sobe no palco do Haikaiss e leva soco na cara do integrante Spinardi. pic.twitter.com/ZogkSiMdz9

