Cantor sertanejo morre aos 33 anos

Rodolfo conquistou a simpatia do público ao se apresentar em bares e casas de shows em Guariba. O último espetáculo do cantor ocorreu no dia 12 de janeiro, conforme a programação divulgada em sua conta no Instagram.

O cantor sertanejo Rodolfo Fávero, de 33 anos, faleceu no último sábado (18). De acordo com a revista Quem, a causa da morte foi uma parada cardíaca.

