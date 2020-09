Cantor Parrerito, do Trio Parada Dura, morre aos 67 anos com Covid-19

O cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, do grupo 'Trio Parada Dura', morreu neste domingo (13), com Covid-19. A assessoria de imprensa do grupo fez o anúncio nas redes sociais. Ele tinha 67 anos e estava internado desde o dia 29 de agosto, em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O músico era diabético e teve um mal súbito no último dia 31, quando foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu em estado grave. Dias depois foi diagnosticado com Covid-19 e morreu em decorrência de complicações da doença. Ele deixa esposa, filhas e netos.