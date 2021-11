Camila Queiroz deixa 'Verdades Secretas 2'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Camila Queiroz, 28 não faz mais parte do elenco da novela "Verdades Secretas 2", do Globoplay. O anúncio do desligamento da artista foi feito na tarde desta quarta-feira (17), por email, pela assessoria da Globo. No comunicado, a emissora fala em exigências inaceitáveis da protagonista.

"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", afirmou trecho da nota enviada à imprensa.

A atriz foi procurada para comentar, mas ainda não respondeu. Sem citar o caso, ela comentou no Twitter uma publicação antiga sua em que questionava: "Hoje você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar pra lá?". "Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu", afirmou.

Segundo a Globo, a produção de "Verdades Secretas 2" foi impactada pelos rigorosos protocolos impostos pela pandemia, e o período de gravação, programado para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado em sete dias. Foi durante negociações para essa extensão do contrato que as partes se desentenderam.

"A Globo, então, decidiu concluir 'Verdades Secretas 2' sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", afirmou o comunicado da emissora. O protagonismo da novela é dividido por Angel e Giovanna (Agatha Moreira).

Em janeiro, Camila entrou para a longa lista de artistas que deixaram a Globo nos últimos tempos, trocando contratos fixos por acordos temporários, de acordo com cada obra a que for convidada a participar. Na época, houve boatos de que a atriz teria "traído" a emissora, assinando com a Netflix.

"Desde dezembro de 2020, a TV Globo foi informada da decisão da atriz e a mesma em momento nenhum prestou serviços para outra empresa, sem o conhecimento da casa. É de comum acordo e alinhados juridicamente que seguimos normalmente nosso trabalho com a emissora", diz comunicado dela.

Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner, "Verdades Secretas 2" é uma continuação da primeira temporada da novela, que foi ao ar na Globo em 2015, e se passa seis anos depois, com a busca pela verdade sobre a morte de Alex (Rodrigo Lombardi).

Giovanna está de volta e faz de tudo para colocar Angel na cadeia pela morte de seu pai. As duas vivem em guerra e o confronto fica ainda mais acirrado por causa de Cristiano (Romulo Estrela), investigador particular contratado por Giovanna que tenta se aproximar de Angel.

A nova produção tem 50 capítulos e só deve chegar à TV aberta em 2023. Os episódios têm sido liberados em blocos, sendo os últimos dez capítulos disponibilizados nesta quarta-feira. Novos episódios ainda serão liberados na plataforma nos dias 1ª e 15 de dezembro.