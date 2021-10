Caio Ribeiro comemora em vídeo ter se curado do câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comentarista Caio Ribeiro, da Rede Globo, comemorou em suas redes sociais na noite deste sábado (3) ter se curado do câncer revelado por ele em setembro. O ex-jogador sofria de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer com origem no sistema linfático.

Caio passou pela última quimioterapia no dia 21 de setembro e estava apenas aguardando o resultado dos exames para descobrir se o câncer havia desaparecido de seu corpo.

"Eu não via a hora de gravar esse vídeo para dizer que acabou. Sexta-feira fiz o exame, fiz o Pet-scan para saber como estava a resposta ao medicamento e a quimioterapia e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo, zerado, não existe nenhum risco do câncer continuar", disse o comentarista em um vídeo publicado nas suas redes.

Caio informou ainda que, apesar de estar curado, vai continuar fazendo radioterapia como forma de prevenção. "Agora tem uma radioterapia por prevenção, mas cheio de saúde a vida segue a já já estou de volta ao estúdio".

"Nunca imaginei receber tanto carinho como recebi de vocês desde que anunciei o tratamento. Acho que foi sim o maior jogo da minha vida e a gente venceu. Juntos! Em meu nome e de toda a minha família, o meu muito obrigado", completou.

O ex-jogador, que revelou a doença no início de setembro, disse em depoimento no sábado (2) à revista Veja que o diagnóstico foi "pancada no estômago" e que jamais imaginou passar por esse tipo de problema.

"Jamais imaginei que isso poderia acontecer. Sempre fiz muita atividade física. Então, é uma pancada na boca do estômago, principalmente porque a falta de conhecimento traz insegurança", disse.

O comentarista contou ainda que, em um primeiro momento, optou por não tornar o diagnóstico público. Foi só após as quedas de cabelo devido à quimioterapia que ele decidiu expor a situação.

"Eu tinha muita preocupação com os meus filhos. Perguntei ao médico se alguém perceberia se eu não contasse. Não gosto de dar notícias ruins, sou de passar mensagens positivas. Além da minha família, só os meus sócios sabiam, porque estavam ao meu lado quando recebi a informação", relembrou.