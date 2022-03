Caio Castro engata affair com repórter do Faustão

Daiane tem 31 anos e começou na TV como bailarina do Faustão, na Globo, e depois assumiu como repórter entrevista as pessoas da plateia, onde continua no cargo desde que o apresentador mudou para Band.

Caio Castro está tendo um affair com Daiane de Paula, repórter do Faustão, e não faz questão de manter o romance em discrição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.