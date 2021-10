Caio Castro abre coração sobre namoro com Grazi Massafera

Caio e Grazi não comentaram sobre o motivo para o fim do namoro. O ator ainda mantém fotos da atriz no Instagram.

Caio Castro abriu o coração sobre o fim do namoro com Grazi Massafera em entrevista ao podcast “MonkeyCast”. Os dois terminaram em agosto.

