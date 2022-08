Caetano Veloso deixa Lula e Bolsonaro para exaltar sua Bahia em show de 80 anos

Bethânia não só levou mais animação à plateia, tendo feito todos se levantarem para transformar o palco numa roda de samba ao som de "A Donzela se Casou", mas foi ainda quem levou o irmão ao único momento politizado da apresentação, com "Maria Bethânia (Betha, Bethânia)", do seu manifesto "Transa", que gravou durante o exílio em Londres à época da ditadura militar.

O tom melancólico se espalhou ainda pelas homenagens que Caetano fez aos amigos "oitentões", com "Outros (Doces) Bárbaros", que cantou em homenagem a Gilberto Gil, o primeiro a chegar aos 80, além de "A Terceira Margem do Rio", em que celebrou Milton Nascimento, e "Argumento", direcionada a Paulinho da Viola.

"Quero ir morar na Bahia, cantar no teatro Vila Velha, e quem quiser me ouvir cantar que vá a Salvador", afirmou à cantora Iza, apresentadora da transmissão, numa entrevista pré-gravada ao ser questionado sobre quais são seus próximos passos e sonhos.

Mais comportado e protocolar do que os de sua atual turnê, "Meu Coco", que percorre o Brasil até o fim do ano, o show não foi marcado pela fervura política que dá o tom de seu último disco, mas por uma exaltação à Bahia em que nasceu e para onde diz querer voltar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso voltou às origens ao comemorar seus 80 anos em show na noite deste domingo com a irmã, Maria Bethânia, e os filhos, Moreno, Zeca e Tom. A apresentação, restrita a convidados, boa parte deles estrelas da TV Globo, foi transmitida ao vivo da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, no Globoplay e na Multishow.

