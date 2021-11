Caetano Veloso anuncia shows em maio em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso divulgou em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (17) as datas dos shows da turnê de seu último disco, "Meu Coco", lançado em no final de outubro. A maratona de espetáculos começa em Belo Horizonte, em de 2 de abril de 2022, e depois segue para Porto Alegre, em dois shows -sendo que um deles já está com os ingressos esgotados.

Caetano se apresenta ainda no Festival Rock the Mountain 2022, em Itaipava, no Rio de Janeiro, no Espaço das Américas, em São Paulo, além de Salvador e Rio de Janeiro, em programação até 11 de junho do ano que vem.

Confira abaixo a lista completa de datas e locais:

- 2 de abril - Belo Horizonte, no Palácio das Artes

- 8 de abril - Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna (ingressos com venda em dezembro)

- 9 de abril - Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna (esgotado)

- 16 e 23 de abril - Itaipava (RJ), no Festival Rock the Mountain 2022

- 6 e 7 de maio - São Paulo, no Espaço das Américas

- 14 de maio - São Paulo, no Festival Nômade

- 21 e 22 de maio - Salvador, no Teatro Castro Alves (ingressos com venda em dezembro)

- 9, 10 e 11 de junho - Rio de Janeiro, no Vivo Rio

A postagem promete ainda o anúncios de novas datas em breve. Os ingressos podem ser adquiridos no link caetanoveloso.com.br/agenda.