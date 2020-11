Cadu Barcellos: Famosos e amigos lamentam morte de cineasta no RJ

Famosos e amigos do cineasta Cadu Barcellos, morto após se esfaqueado no Rio de Janeiro, lamentaram a perda do profissional para a violência, nesta terça-feira (10). De acordo com informações iniciais, a vítima de 34 anos foi assassinada por conta de um celular, um Riocard e uma punhado de reais.

Cadu era assistente de direção no programa 'Greg News' da HBO. O jornalista e editor-chefe da atração Bruno Tonturra lamentou a perda do colega. "Filho e pai de uma família linda como ele. Companheiro brilhante de redação do Gregnews. Um talento puro e um sorriso encarnado. Um tesouro da Maré. Mais uma alma boa que a brutalidade do Rio tirou daqui", escreveu no Twitter.

O ator Gregório Duvivier, integrante do Porta dos Fundos, onde Cadu já foi assistente de direção, se pronunciou sobre a morte do cineasta.

"Assassinaram um amigo, um parceiro de trabalho, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Um ser humano bom. Brilhante. Família. A morte do Cadu Barcellos deixa um buraco do tamanho do mundo", lamentou.

O ator Renato Góes também falou sobre a perda do amigo. "Pai. Guerreiro. Talentoso. Amado. Hoje foi vítima da violência do Rio de Janeiro. Até quando?", revoltou-se.

Carreira

Atualmente, Cadu era assistente de direção do programa 'Greg News' comandado por Gregorio Duvivier. Ele também era diretor artístico do grupo No Lance. O cineasta já foi assistente de direção do canal Porta dos Fundos.

Na direção do longa “Cinco vezes favela – Agora por nós mesmos”, Cadu assinou o episódio “Deixa voar”. Também integrou a equipe que escreveu e dirigiu o filme “5x Pacificação”.