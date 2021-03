BTS faz primeira performance no Grammy com Dynamite

BTS se apresentou direto da Coreia do Sul. Além da performance incrível desse ano e do ano passado ao lado de Lil Nas X, eles fizeram história sendo o primeiro grupo de K-Pop a ser indicado ao prêmio.

O grupo de K-Pop BTS entrou em performance na reta final do Grammy Awards 2021, realizado neste domingo, com a música ‘Dynamite’, que foi indicada a Melhor Performance de Duo/Grupo Pop, no qual perdeu para Lady Gaga e Ariana Grande com a música ‘Rain on Me’.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.