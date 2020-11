Bruno Miranda, o Borat de 'Amor e Sexo', grava primeiros passos após ser baleado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Os primeiros passos a gente nunca esquece", escreveu o modelo Bruno Miranda, 29, conhecido por ser o Borat do programa Amor e Sexo (Globo), em sua rede social nesta manhã de segunda-feira (30). Na gravação, ele aparece apoiado na cama hospitalar.

Segundo informou a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge ao F5, Miranda está internado na enfermaria da unidade e seu estado de saúde é estável. O assistente de palco de Fernanda Lima foi baleado por um policial militar após uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirante, no Rio, na quarta passada (25).

Ele precisou ser levado as pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência no intestino. Na noite seguinte, a médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Miranda, publicou na rede social do ator pedidos de orações.

Fernanda Lima também chegou a publicar nas suas redes sociais que ficou muito triste ao saber que seu parceiro de palco tinha sido baleado "numa situação absurda que mostra o tamanho da violência que assola o Brasil". "Mando meu carinho para a família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo", escreveu ela.

A Polícia Militar do Rio afirmou que a arma do disparo foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª Delegacia. O caso segue em investigação.