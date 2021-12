Bruno, do KLB, se casa com Maria Luiza Prange em cerimônia intimista

Bruno Scornavacca, integrante do KLB, casou nesta quinta-feira (2) com Maria Luiza Prange em uma cerimônia intimista. A data escolhida foi a mesma do dia do aniversário da amada.

A novidade foi divulgada pela modelo Natália Guimarães, esposa de Leandro Scornavacca e depois mais por Maria Luiza nas redes sociais.

Bruno e Maria Luiza esperam a chegada de seu primeiro filho. O cantor homenageou a amada nas redes sociais.

"É minha vidinha, mais um ano que você completa, com uma expectativa que não cabe mais dentro do peito, com esse presente que Deus nos deu q está chegando…

Nosso Ravizinho!! (...) E o que eu mais quero é que você seja muito feliz, não só hoje, mas em toda sua vida, pois você merece tudo de melhor que Deus possa te dar. Muita saúde e bençãos… Obrigado por fazer parte da minha vida, e agora eternizado!!! Te amo. Feliz aniversário. E seja muito bem vinda a família Scornavacca, @maluprange".