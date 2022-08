Bruno, da dupla com Marrone, fica supostamente excitado com dançarina em show

Bruno é casado há 26 anos com Marianne Rabelo, com quem oficializou a união em 2011.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o cantor. “Gente do céu. Não acredito que ele ficou animado no meio do show”, disse. “Que vergonha para ele. Ela estava fazendo o trabalho, que é lindo. Falta de respeito dele com o público e constrangimento com ela e a esposa”, comentou outra fã.

A bailarina Bela Violence foi quem publicou o vídeo no TikTok. “Dancei na turnê 'Cabaré' do Leonardo, Bruno e Marrone e estou sem palavras até agora”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.