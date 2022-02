Bruna Gomes, ex de Felipe Neto, é confirmada para o Big Brother de Portugal

Bruna Gomes, ex-namorada de Felipe Neto, foi confirmada para o Big Brother de Portugal. A informação foi divulgada por meio das redes sociais da influenciadora neste domingo (27).

“Eu tô muito ansiosa pra dividir com vocês mais um pouco da Bruna, do meu íntimo, do que eu acredito. Enfim, estou muito ansiosa para essa nova etapa da minha vida e para ficar ainda mais conectada com vocês”, disse Bruna em vídeo publicado em seu instagram.

Bruna foi apresentada no perfil oficial do reality como uma das grandes influenciadoras do Brasil. "Só ela tem um número de seguidores maior do que a população de alguns países. Tem perto de 6 milhões de seguidores no instagram", diz a publicação.