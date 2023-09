Bruna Biancardi usa aliança de compromisso enquanto Neymar surge sem

Neymar voltou a surgir sem a aliança de compromisso que usa desde 2022 com Bruna Biancardi. O jogador postou uma sequência de fotos com roupas típicas no Dia da Arábia Saudita, mas os fãs do casal notaram que o jogador não usava o anel.

Na última semana, o atacante foi visto pela primeira vez após o flagra de uma suposta nova traição à namorada, que está grávida. O jogador participava de um treino e chamou atenção por não estar usando a aliança.

Na manhã de hoje, Bruna publicou vídeo de um publicidade no Instagram e usava o anel de ouro branco - pelo visto o namoro segue firme mesmo após a influencer dizer estar 'decepcionada' com o flagra de Neymar em uma boate com mulheres.