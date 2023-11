Bruna Biancardi é chamada atenção por não usar cadeirinha no carro com Mavie

Se explicou - Bruna alegou que como o percurso era rápido, optou por não usar a cadeirinha, mas ressaltou a importância do protocolo de segurança para os bebês e as crianças.

O que aconteceu? A noiva de Neymar postou um storie dentro de um carro em movimento com a recém-nascida no colo, o que acabou gerando criticas a influencer.

Bruna Biancardi se explicou após ser chamada atenção por não usar a cadeirinha no carro com a filha Mavie.

