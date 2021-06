Bráulio Bessa pegou Covid gravando série para Globoplay

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, além de Bráulio, mais quatro pessoas da equipe ficaram doentes com o novo coronavírus.

O poeta Bráulio Bessa, 36 anos, famoso pelo programa “Encontro” com Fátima Bernardes, contraiu a Covid-19 - que o deixou internado no hospital, do qual já teve alta - enquanto gravava uma série documental para o Globoplay.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.