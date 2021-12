Brasileira perde R$ 880 mil achando que namorava músico grego Yanni

Até o momento, já foram contabilizadas mais de 400 vítimas em todo o Brasil, considerando somente as que registraram Boletim de Ocorrência. Estima-se que pelo menos 2 mil pessoas já tenham caído no golpe.

O caso foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. O acusado é um nigeriano que mora no Brasil. Conforme as autoridades, ele pertence a uma quadrilha internacional especializada em estelionato sentimental, a “Yahoo Boys”.

A família procurou a polícia após a mulher pedir ao seu pai que lhe desse R$ 10 milhões para pagar o resgate do suposto sequestro do namorado virtual.

A mulher de 59 anos acreditava estar namorando o músico grego Yanni. O farsante fingiu ter sido sequestrado, fazendo com que ela tentasse salvá-lo com o dinheiro da recompensa. Ela fez diversas transferências bancárias e perdeu R$ 880 mil no total.

O golpe tá aí mesmo. Depois de um jogador de basquete italiano perder milhões ao ser enganado por 15 anos acreditando namorar com Alessandra Ambrósio, veio à tona o caso de uma brasileira que caiu em um golpe do mesmo tipo, mas agora aplicado por uma quadrilha especializada em enganar pessoas solitárias na internet.

