Brasileira, atriz Camila Mendes mostra ator de Riverdale falando português

A atriz pergunta: "KJ, o que você tá querendo comer agora?". Ele responde, em português: "Cachorro quente!". Ela pergunta: "Com o quê?", e ele diz: "Com batata frita". Camilla cai na gargalhada ao ouvir o ator neozelandês se arriscar na língua portuguesa.

Dos mesmos criadores de "vai catar coquinho" Vem aí: " Cachorro quente com batata frita" •Camila via stories com Kj Apa pic.twitter.com/VbXpoeHH8T

Nesta quarta-feira, 12, ela postou no Instagram um vídeo com o ator KJ Apa, que interpreta Archie, falando que queria comer “cachorro quente e batata frita”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.