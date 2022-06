Branco Mello volta aos palcos com Titãs após tratamento contra um câncer

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Branco Mello está de volta aos shows dos Titãs. Depois de uma pausa de sete meses por conta de uma cirurgia para retirada de um tumor na hipofaringe, o cantor se apresentou em Curitiba na noite desta sexta-feira (24). Ele ainda segue com mais dois shows neste final de semana com o grupo nas cidades gaúchas de Porto Alegre e Nova Hamburgo.

"Estamos muito felizes em dizer que, a partir de hoje, a banda está completa novamente! Foram sete meses muito desafiadores, mas nosso querido Branco Mello está pronto para voltar a integrar oficialmente os shows dos Titãs, começando por este final de final de semana em Curitiba, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Esperamos vocês para curtir e comemorar com a gente!", diz o comunicado publicado no perfil do oficial do Titãs no Instagram.

Sérgio também usou suas redes sociais para celebrar o retorno do companheiro de banda: "Hoje é um dia muito especial! A volta definitiva do Branco Mello aos palcos!", comenta ele. Branco agradeceu e aproveitou para deixar um recado aos fãs. "Amigos, depois de um longo período recuperando minha saúde, finalmente estou de volta aos palcos", anunciou.

Em novembro do ano passado, Branco Mello descobriu o nódulo na hipofaringe durante um exame de rotina e decidiu se afastar dos palcos para cuidar da saúde. Em 2018, ele já tinha sido diagnosticado com um tumor na faringe e foi tratado, mas a doença voltou em 2021 em um novo lugar. Em dezembro, ele acabou sendo internado para fazer a remoção do nódulo e ficou 32 dias no hospital.