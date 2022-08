Boninho surpreende ao publicar clique raro do filho de 27 anos

Boninho publicou um registro raro do filho Pedro Oliveira. O jovem completou 27 anos e ganhou uma declaração do diretor da Globo.

Filho de Boninho comemora aniversário pic.twitter.com/xtz4c4QWgD — Babilônia (@hamudaniel19) August 4, 2022

“Mais um ano comemorado. Ver os filhotes crescendo é inspirador. Parabéns, Pedro, completado 27 anos. Voe alto!", escreveu Boninho seguido de um vídeo do filho cantando parabéns ao lado da família.

Pedro é fruto do relacionamento do ‘Big Boss’ com a ex-mulher Kátia D’Ávila. Ele é formado pela Escola de Administração de Empresas da Universidade de Miami em Marketing e Gestão em Indústria Musical e de Entretenimento.

Além de Pedro, Boninho é pai de Mariana, com a socialite Narcisa Tamborindeguy e Isabella, do seu atual relacionamento com a apresentadora Ana Furtado.

