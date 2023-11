Boninho fala sobre rumores de Chico Moedas ter sido convidado para o BBB24

Muito atacado após ter traído Luísa Sonza e a cantora expor a situação em uma carta aberta no programa de Ana Maria Braga, Chico chegou a ser detonado também por supostamente ter aceitado entrar no BBB.

O diretor do reality show respondia alguns comentários no Instagram que pediam para 'eliminar' Chico, quando afirmou: "É fake! Não dá pra eliminar quem não vai! Kkkk.".

