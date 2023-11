Black compara amizade com Kally igual com Sapato e Amanda no BBB

No domingo (12), Black e Kally conversaram sobre sua relação em A Fazenda 2023. Em certo momento, Cezar compara os dois com Cara de Sapato e Amanda, participantes do BBB 23.

Cezar: "As pessoas tendem, quando é a mulher [que está apaixonada], a levar como se fosse algo bonitinho". Kally: "Mas fica chato". Cezar: "Lembra da edição passada do meu [bbb]? Que teve a situação lá, que as pessoas criaram. que havia um romance, um amor platônico e tal. Não lembra? Teve duas pessoas lá que era essa resenha de muito carinho entre um outro e criaram lá que eles eram um casal, que ela era apaixonada e ele não correspondia. E a pessoa [Amanda] até ganhou o programa". Kally: "Mas eu achava [que Amanda era apaixonada]. Tinha hora que ela olhava tão assim pra ele [Sapato]". Cezar: "Por isso eu falo, pra mulher, ou para a pessoa que tá apaixonada, não pega mal. Pega para a outra pessoa que pode dar a entender que está gostando da situação, que tá iludindo".