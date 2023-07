Bianca Andrade revela diagnóstico de TDAH

Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou que foi diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

A influencer, empresária e ex-BBB não deu detalhes sobre como ou há quanto tempo aconteceu o diagnóstico, apenas citou brevemente enquanto falava sobre a sua rotina.

“Fatos sobre mim: eu gosto muito de disciplina! Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo pra ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia”, disse.

“Nem sempre consigo dar conta de tudo, até porque o TDAH me atrapalha bastante, mas eu gosto muito de dar vários checks no meu dia, me faz um bem danado”, finalizou.

Segundo o Ministério da Saúde, 5% a 8% da população mundial apresenta Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Entre os famosos que já revelaram ser diagnosticados com a condição, estão Sabrina Sato, Tatá Werneck, Ryan Gosling, Jim Carey, Will Smith, Jennifer Lawrence, Fiuk, Adam Levine, Paris Hilton, Emma Watson, Michael Phelps, Lilly Allen e Justin Timberlake.