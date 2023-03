Bianca Andrade rebate críticas por puxar mutirão pela permanência de Fred no BBB23

Bianca Andrade rebateu as críticas por puxar mutirão a favor de Fred, que está no Paredão com Domitila e Gabriel Santana no BBB23.

"Gente ele é pai do gudugo, é minha família e um dos meus melhores amigos… Também não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só tô fazendo a minha parte po”, se defendeu no Twitter.

O influencer perdeu o favoritismo no reality após uma série de comportamentos que não foram bem vistos pelos espectadores, incluindo a briga com Ricardo, sei ex-aliado. Segundo enquetes, Fred deve deixar o BBB23 no paredão desta terça (21).