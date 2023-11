Bianca Andrade e filho seguirão internados em hospital após acidente

Bianca Andrade, o filho Cris, de 2 anos, e a babá Dayane, 32, ficarão em observação no Hospital Barra Mansa, no Rio de Janeiro, por 24 horas. Os três estavam voltando de São Paulo quando sofreram um acidente na rodovia Presidente Dutra.

