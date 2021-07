Bianca Andrade anuncia nascimento do filho Cris; Veja foto

“Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! COMPLETAMENTE APAIXONADA. Já já volto pra contar mais!”, escreveu a influencer.

Bianca Andrade anunciou o nascimento do primeiro filho, Cris, fruto do relacionamento com Fred.

