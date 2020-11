Bernie Sanders previu detalhes das eleições dos EUA e atitude de Trump

O senador Bernie Sanders, que foi pré-candidato democrata mas em abril deixou o caminho livre para Joe Biden, teria "previsto" alguns detalhes das eleições norte-americanas.

Ele participou na semana passada do programa Tonight Show com Jimmy Fallon, e deu detalhes do que aconteceria na eleição presidencial, inclusive qual seria a atitude de Donald Trump em meio a isso. Veja o que ele disse, em tradução, logo abaixo:

"Por motivos que eu não tenho tempo para explicar agora, você vai ter uma situação, eu suspeito, em estados como a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, outros estados, onde eles vão estar recebendo enormes quantidades de cédulas por correio.

E ao contrário de estados como Flórida e Vermont, eles não são capazes, por razões ruins, de começar a processar essas cédulas até o Dia da Eleição ou talvez quando a votação se encerrar. Isso significa que você vai ter estados lidando com, talvez, milhões de cédulas enviadas por correio.

Aqui está a minha preocupação. O que as pesquisas mostram, e o que os estudos têm mostrado, é que, por qualquer razão, os Democratas estão mais propensos a usar cédulas por correio. Os Republicanos estão mais propensos a ir até os locais de votação no Dia da Eleição. É provável que os primeiros votos que sejam contados sejam daquelas pessoas que apareceram no Dia da Eleição, que serão Republicanos.

E aqui está o medo — e eu espero que todo mundo ouça isso — de que pode muito bem ser que, você sabe, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas pode muito bem ser que, às 22h da noite da eleição, o Trump está ganhando em Michigan, ele está ganhando na Pensilvânia, ele está ganhando em Wisconsin, e ele aparece na televisão e diz ‘Obrigado americanos por me reelegerem. Acabou, tenham um bom dia.’

Mas aí no dia seguinte, e no outro depois, todos esses votos por correio começam a ser contados, e acontece que o Biden ganhou naqueles estados. E o Trump diz, ‘Viu? Eu falei que tudo isso era fraudulento. Eu falei que esses votos por correio eram desonestos. E nós não vamos sair daqui.’ Então essa é uma preocupação que eu e muitas outras pessoas temos.".

Fonte da tradução.