Belo usou nome de sócio morto em 2018 para alugar mansão de que foi despejado

Em nota, a defesa de Belo e Gracyanne afirma que eles são apenas citados no processo, não sendo os responsáveis pelo aluguel --que jamais esteve no nome deles.

A filha do empresário afrmou que não sabia do acordo realizado entre ele e o artista. "Eu acho, assim, um absurdo, sabe? O nome do meu pai? Depois de morto, o pessoal não respeitar isso", disse ela ao G1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.