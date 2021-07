Bebê de Malvino Salvador e Kyra Gracie recebe alta; veja o reencontro emocionante

Após 5 dias internado em um CTI com bronquiolite, Rayan, de 6 meses, filho de Malvino Salvador com Kyra Gracie, recebeu alta hospitalar, neste sábado (10).

A mãe compartilhou com os seguidores o momento do reencontro do caçula com as irmãs. “Encontrando as irmãs depois da alta hospitalar. Alegria, alegria, amém, Jesus não tenho como escrever o que estou sentindo”, disse.

Seguidores se mostraram felizes com a notícia.