BBB23 abre votação para público escolher duplas; eliminação será em dupla

Com a lista completa dos 22 participantes, o BBB23 abriu uma votação para o público formar duplas com Pipocas e Camarotes.

"Lembrando que, com exceção da primeira dupla de Pipocas, formada por Gabriel e Paula, da Casa de Vidro, todas as outras devem ser formadas com um Pipoca e um Camarote. E por que fazer todos esses matches antes do BBB 23 começar? É porque durante a primeira semana, eles vão ter que jogar em duplas. Provas, Liderança, Paredão. Tudo! O resultado dessa votação eu conto pra vocês neste domingo, no Fantástico!", explicou Tadeu Schmidt.

A votação acontece no site do Gshow. No primeiro paredão, serão eliminados 2 participantes.