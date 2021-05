BBB21: Tiago Leifert revela morte de Paulo Gustavo para finalistas

O diretor do reality, Boninho, também mostrou tristeza, e usou seu Instagram para lamentar a morte do colega: "Vai meu amigo encontrar a luz! Você foi uma pessoa especial e sua história vai ficar para sempre.

Durante o programa, Tiago Leifert revelou sobre a morte do ator para os finalistas, que ficaram chocados: "Meu Deus, eu estou até com falta de ar agora", disse Fiuk.

A noite mais esperada do BBB21 e da programação da Globo, foi marcada pela morte do ator Paulo Gustavo, ocorrida na noite desta terça-feira (4), em decorrência a Covid-19, aos 42 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.