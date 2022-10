Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Büttel estão na roça em 'A Fazenda 14'

Pelé MilFlows sobrou na dinâmica do resta um e ocupou o quarto lugar na roça. Ele pode vetar um dos peões na Prova do Fazendeiro e escolheu Vini Büttel.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Büttel disputam a permanência em A Fazenda 14 esta semana. Um dos três será o sexto eliminado da atual edição do reality rural e deixa a competição nesta quinta-feira (27).Pelé Milflows escapou da berlinda ao vencer Prova do Fazendeiro da semana, que exigiu concentração e pontaria dos participantes.

