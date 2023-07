Banda Cine anuncia retorno com shows em festival

Como já sugere o nome, festival terá shows também de outros grupos que fizeram sucesso alguns anos atrás, como Br'Oz, KLB, Furacão 2000 e conta ainda com atração internacional: o cantor estadunidense-jamaicano Sean Kingson, do hit "Beautiful Girls".

A banda Cine está de volta, sete anos após fazer uma pausa por tempo indeterminado. O grupo que estourou em 2009 com os hits "As Cores" e "Garota Radical" anunciou o retorno com shows no festival Replay, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

