Bailarina do Faustão expõe bastidores após ser demitida: ‘ninguém imagina'

Bia Michelle fez um desabafo após ela e todas as bailarinas do Faustão serem demitidas da Band às vésperas do Natal. Visivelmente chateada pelo desligamento surpresa, a dançarina relembrou as situações desagradáveis nos bastidores.

"Sempre fui essa pessoa que vem aqui, conta tudo sobre a vida, o que tá acontecendo e tudo mais. Agora mais do que nunca preciso ser. Agora, eu graças a Deus voltei a estar aqui 100% na internet. Que sempre foi o fruto do meu trabalho, que sempre me deu dinheiro e me fez crescer na vida. Então vem e escuta essa história", começou.

“Eu entrei no balé do Faustão faz mais de 1 ano, foi em novembro do ano passado. Eu sempre sonhei em estar lá, desde os meus 4 anos quando comecei no balézinho, sempre sonhei em estar no balé do Faustão. Realizei muita coisa, mas é um trabalho muito árduo, muito intenso, acho que ninguém sonha do quão difícil era nossa vida lá. Em relação a tudo, tanto com trabalho, quanto fisicamente, psicologicamente, pressão e tudo mais”, desabafou.

“É difícil como todo trabalho. Enfim, mas hoje meu ciclo se encerra, estou aqui para contar para vocês. Hoje eu fui desligada do programa e assim como eu todas as bailarinas. Não sei como vai ser, se vai ter balé pra frente, mas por enquanto não existe mais balé”, acrescentou.