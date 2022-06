Azaelia Banks joga microfone na plateia, dá 'cotoco' para fãs e abandona show

Azaelia Banks causou mais uma polêmica com os fãs durante seu show neste fim de semana em um evento do mês do Orgulho LGBTQIA+ em Miami, nos EUA.

O jeito que a Azealia banks caga pra carreira dela é diferente. pic.twitter.com/g3D2O2D5mK — MEDUSA Anichella (@Medusinhah) June 12, 2022



Com um look ousado de os seios e bumbum à mostra, a cantora e rapper chegou duas horas atrasada e durante a apresentação, foi vaiada por parte da plateia. A cantora criticou a produção do evento e disparou: "Eu realmente não quero estar aqui. Estou tentando, mas é difícil".

Ela teve o áudio cortado pela produção, e resolveu atirar o microfone contra a plateia. Com o aumento das vaias, ela virou para o público e mostrou os dedos do meio. Enquanto deixava o palco, ela foi atingida com uma garrafa de água.

No Twitter, a cantora afirmou que ela teve uma crise alérgica durante o show devido ao gelo seco utilizado pelos produtores do evento. Ela também afirmou que a apresentação foi transferida de 22h para 1h da manhã sem aviso prévio e isso acabou atrasando a organização da sua equipe.

Ela também criticou a segurança do evento e o público que a atacou: "Um telefone foi atirado no palco. Prova de que o festival não consegue contratar uma equipe de segurança, e um 'porco' da primeira fileira ainda teve a audácia de cuspir água da sua boca infestada de HPV".