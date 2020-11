Avril Lavigne será atração do próximo Rock In Rio, diz jornalista

O jornalista José Norberto Flesch divulgou em seu canal no Youtube, que Avril Lavigne virá ao Brasil no ano que vem para pelo menos um show.

Segundo ele, a cantora canadense irá se juntar ao line up que já tem como certas as presenças de Iron Maiden, Queen + Adam Iambert, Khalid, Justin Bieber e Post Malone - porém nenhum anúncio oficial foi feito até o momento.

As datas do evento no Brasil serão: 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro.