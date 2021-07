Augusto Nunes se demite da Record após estreia como âncora

"Sempre fui bastante exigente comigo mesmo e jamais descumpri compromissos assumidos. Mas tenho de me afastar, por questões pessoais, deixando de exercer os cargos com os quais fui honrado", afirmou, em nota.

Ele também saiu do cargo de diretor de Redação do portal R7, de propriedade da emissora, posição que ocupava há 6 meses. Augusto foi contratado pela Record em 2019 e em março deste ano, foi anunciado como o novo âncora do telejornal.

A passagem de Augusto Nunes pela Record TV foi relâmpago. O jornalista pediu desligamento da emissora pouco após estrear como âncora do principal jornal do canal, o Record News.

